20 ноября, 09:10

На юго-востоке Москвы по программе КРТ создадут более 3 тыс. рабочих мест

Согласно проекту планируется построить более 608 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. рабочих мест появится в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы при реорганизации участков общей площадью более 32 га по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Шесть участков общей площадью 32,52 га, расположенных недалеко от станции метро "Некрасовка", входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. Согласно проекту решения здесь планируется построить более 608 тыс. кв. м недвижимости. Объем инвестиций в развитие площадок оценивается более чем в 62 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше 1,5 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать в районе Некрасовка более 3 тыс. рабочих мест", - цитирует пресс-служба заммэра Владимира Ефимова.

Отмечается, что сейчас большая часть территорий не застроена и не используется. Провести их реорганизацию смогут правообладатели, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

"По проекту комплексного развития территорий здесь может быть возведено 483,3 тыс. кв. м жилья и 119,04 тыс. кв. м социальной и общественно-деловой недвижимости, включая два детских сада для 600 воспитанников и четыре школы для 2,5 тыс. учащихся. Также на участках появятся торговый центр, офисы, магазины, отделения банков и страховых компаний, фитнес-центры, аптеки, парикмахерские и кафе. На одной из территорий предусмотрена возможность строительства производственно-складского комплекса общей площадью около 6 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

В рамках программы КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строится жилье, дороги и необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га, уточнили в пресс-службе. 

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