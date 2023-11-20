В Москве арендовали более 230 участков для строительства частных домов с 2016 года

После возведения жилого дома и регистрации права собственности на него арендатор может выкупить землю за 40% от кадастровой стоимости

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы с 2016 года арендовали на торгах более 230 участков земли площадью свыше 31 га для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"У горожан с 2016 года есть возможность на торгах арендовать землю для индивидуального жилищного строительства. Договор с победителем заключается на 2,5 года, в течение этого времени необходимо построить жилой дом и ввести его в эксплуатацию. За все время москвичи арендовали у города 232 земельных участка общей площадью более 31,3 га", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что после возведения жилого дома и регистрации права собственности на него арендатор может выкупить землю за 40% от кадастровой стоимости.

"В третьем квартале 2023 года горожане арендовали на торгах 14 земельных участков площадью свыше двух гектаров. Они расположены в Троицком административном округе столицы. На них победители аукционов смогут возвести частные жилые дома площадью более 8,1 тыс. кв. м", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.