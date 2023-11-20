20 ноября, 16:27

Правительство снизило лимит на переселение из аварийного жилья на 2 млрд рублей

Эти средства субъектам распределяет ППК "Фонд развития территорий"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ уменьшило объем средств, которые планировалось дополнительно выделить на переселение россиян из аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года, на 2 млрд рублей - с 12,7 млрд до 10,7 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было опубликовано на федеральном портале правовых актов.

"В пункте <…> слова "12 712 865,3 тыс. рублей" заменить словами "10 721 837,8 тыс. рублей", - говорится в документе.

Эти средства субъектам распределяет ППК "Фонд развития территорий".

На начало ноября 2023 года из аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года, переехали в новый дом более 578 тыс. человек, сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Полностью эту программу расселения завершили 16 субъектов РФ, 14 регионов приступили к новой, которая затрагивает жилье, ставшее аварийным после 1 января 2017 года. 

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