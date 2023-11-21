21 ноября, 06:46

На западе Москвы выставят на торги 11 коммерческих помещений

Общая площадь объектов превышает 847 кв. м

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Одиннадцать объектов недвижимости общей площадью более 847 кв. м планируют выставить на торги на западе Москвы, там можно будет открыть магазины, предприятия бытового обслуживания и другие виды бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Традиционно помещения на западе столицы пользуются спросом на торгах у предпринимателей. По итогам 10 месяцев этого года заключили 463 сделки, площадь проданных объектов составила 32,8 тыс. кв. м. До конца года город выставит на торги еще 11 помещений в округе, которые расположены на первом этаже здания по адресу улица Маршала Сергеева, дом 3. Площадь объектов варьируется от 49 до 145 кв. м, а общая составляет 847,4 кв. м. Новые собственники смогут открыть там магазины, мастерские, ателье, химчистки и салоны красоты", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

Выставляемые на торги объекты расположены в районе с развитой инфраструктурой и жилой застройкой, в шаговой доступности от станции метро "Молодежная". Каждое помещение имеет отдельный вход, а объект площадью 122,2 кв. м - два. 

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