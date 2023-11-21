Почти 41 млрд рублей инвестируют в обновление двух участков в Москве

По итогам редевелопмента площадок может быть создано более 1,2 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Участки земли на севере Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий, в проект планируется инвестировать почти 41 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Участки в районах Ховрино и Левобережный общей площадью 17,42 га входят в один проект комплексного развития территорий и будут реорганизованы. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 41 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 574 млн рублей. По итогам редевелопмента площадок может быть создано свыше 1,2 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что участки расположены по адресам: Фестивальная улица, владения 6Б, 6А, 6, 4А, на пересечении с улицей Лавочкина и находятся в пешей доступности от станции метро "Речной вокзал" и рядом с парком Дружбы.

"Проект предусматривает строительство свыше 255 тыс. кв. м жилых, а также более 69 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов. В частности, по итогам комплексного развития участков появятся детский сад для 175 воспитанников, школа для 350 учащихся, культурно-досуговый центр и торговый комплекс. Кроме того, здесь запланировано размещение многофункционального и медицинского центров, а также многоуровневого паркинга более чем на тысячу машино-мест", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.