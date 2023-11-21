21 ноября, 07:20

Почти 41 млрд рублей инвестируют в обновление двух участков в Москве

По итогам редевелопмента площадок может быть создано более 1,2 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Участки земли на севере Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий, в проект планируется инвестировать почти 41 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Участки в районах Ховрино и Левобережный общей площадью 17,42 га входят в один проект комплексного развития территорий и будут реорганизованы. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 41 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 574 млн рублей. По итогам редевелопмента площадок может быть создано свыше 1,2 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что участки расположены по адресам: Фестивальная улица, владения 6Б, 6А, 6, 4А, на пересечении с улицей Лавочкина и находятся в пешей доступности от станции метро "Речной вокзал" и рядом с парком Дружбы.

"Проект предусматривает строительство свыше 255 тыс. кв. м жилых, а также более 69 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов. В частности, по итогам комплексного развития участков появятся детский сад для 175 воспитанников, школа для 350 учащихся, культурно-досуговый центр и торговый комплекс. Кроме того, здесь запланировано размещение многофункционального и медицинского центров, а также многоуровневого паркинга более чем на тысячу машино-мест", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация