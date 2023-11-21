Эксперт прогнозирует достижение объема инвестиций в недвижимость в РФ 700 млрд рублей

Это может стать рекордной цифрой за 15 лет, сообщил партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в недвижимость в России к концу 2023 года может достичь 650-700 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик.

"В прошлом году общий объем инвестиций составил 487 млрд рублей. В этом году мы ожидаем 650-700 млрд рублей. За все время наблюдений - почти 15 лет, будет рекордная цифра", - сказал он.

По его словам, по предварительным итогам 2023 года, в общем объеме всех продаж 44% составили сделки с иностранными продавцами, что примерно вдвое больше, в сравнении с прошлым годом. При этом иностранный капитал в доле инвестиций по итогам 2023 года не превысит 1%. "В следующем году 350-400 млрд рублей мы ожидаем увидеть", - добавил Бибик.