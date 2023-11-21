В районе Зюзино построят дом с подземным паркингом по реновации

Общая площадь комплекса составит около 58 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Дом из нескольких секций разной этажности с закрытым внутренним двором и подземным паркингом построят по программе реновации в районе Зюзино на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Бюро "Апекс" разработало проект жилого комплекса для участников программы реновации в Зюзино. Несколько секций переменной этажности, выполненные в строгой стилистике, образуют закрытый внутренний двор. <...> Дом возведут по адресу: улица Малая Юшуньская, земельный участок 12/1. Для удобства будущих жильцов на территорию предусмотрены два въезда - с улицы Малая Юшуньская и с улицы Одесская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь комплекса, состоящего из двух многосекционных корпусов, составит около 58 тыс. кв. м. В подземном уровне разместится паркинг, на первых этажах - помещения с коммерческой функцией, а также входные группы в жилую часть. Для отделки домов используют бетонную плитку с имитацией кирпичной кладки, для основной палитры выбраны графитовый, серый, красно-коричневый и молочный цвета.

"Это пример качественной средовой застройки, которая приходит на смену устаревшим панелькам: ритмичная сетка фасадов, отделка с использованием природных оттенков, которые всегда смотрятся убедительнее, чем яркие цвета, разноэтажность секций и продуманные планировки. В центре застройки располагается внутренний двор, где сделают спортивные и игровые площадки, а также высадят растения", - цитирует пресс-служба главного архитектора столицы, первого зампредседателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.