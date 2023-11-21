21 ноября, 10:33

В ДОМ.РФ заявили, что цены на новостройки в 2023 году выросли сопоставимо с инфляцией

На первичном рынке цены растут более динамично, отметил руководитель аналитического центра Михаил Гольдберг

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Цены на первичном рынке жилья по итогам года вырастут на 10%, что примерно соответствует уровню годовой инфляции, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"На первичном рынке цены растут более динамично, с августа у нас пошла достаточно заметная новая волна повышения, хотя в целом по году темп роста цен будет в новостройках примерно 10%. Это на уровне инфляции, которая будет 8-9% по итогу года", - сказал он в ходе III Всероссийского ипотечного марафона, который стартовал в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

По данным ДОМ.РФ, рост цен на новостройки связан с тем, что государство и бизнес систематически стимулировали спрос на первичном рынке. "На вторичном рынке цены растут умеренно, в прошлом году они практически не росли, в этом году выросли на уровне 5-7%. Это обусловлено тем, что ставки по рыночным программам на приобретение жилья гораздо выше, что, соответственно, приводит к тому, что сделок меньше", - уточнил Гольдберг.

По мнению аналитиков госкомпании, в итоге разница между ценами квадратного метра первичного и вторичного рынка жилья отличается в разумных пределах, так как более старое жилье менее удобно и престижно. "Если смотреть среднюю цену по сравнению с "хрущевками", с какими-то некомфортными старыми квартирами, то они, конечно, дешевле, чем квартиры на первичном рынке в новых комплексах, которые соответствуют современным стандартам качества, построены по современным технологиям и так далее", - пояснил представитель ДОМ.РФ. По его словам, исследование, которое провела компания по сопоставимым типам квартир в одном и том же районе, показало, что цены в новых ЖК примерно одинаковые. При этом вторичка в современном жилом фонде на 10-15% дешевле, чем новостройки.

III Всероссийский ипотечный марафон - совместный проект Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, Минфина России и Банка России. Мероприятие предусматривает прямые эфиры, онлайн-тесты, очные лекции и мастер-классы, которые пройдут на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. 

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