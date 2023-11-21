Жителям восьми старых пятиэтажек в районе Нагатинский Затон предоставили новое жилье

В программу реновации в Нагатинском Затоне включены 54 жилых дома

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москвичам, проживавшим в восьми старых пятиэтажках в районе Нагатинский Затон, предоставили новое жилье в рамках программы реновации. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Жители восьми старых пятиэтажек в районе Нагатинский Затон переехали в новые дома или готовятся к новоселью. Этот район стал одним из первых, куда пришла программа реновации. В программу в Нагатинском Затоне включены 54 жилых дома, в которых живут 13,1 тыс. человек", - написал мэр.

Он отметил, что новостройку на Судостроительной, 15 уже ввели в эксплуатацию. В декабре в нее начнут въезжать первые новоселы.

"Здесь 110 квартир с улучшенной отделкой, четыре из них оборудованы для проживания маломобильных горожан. На первом этаже предусмотрено место для офисов и объектов сферы услуг. Для жильцов построили подземный паркинг, а на территории у дома сделали детскую и спортивную площадки. В шаговой доступности - метро, социальные объекты и музей-заповедник "Коломенское", - заключил Собянин.