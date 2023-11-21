21 ноября, 17:21

В Поморье к 2033 году по механизмам стимулирования намерены построить 1,3 млн кв. м жилья

В регионе аварийными признали 4 874 дома общей площадью более 1,1 млн кв. м

АРХАНГЕЛЬСК, 21 ноября. /ТАСС/. Более 1,3 млн кв. м жилья возведут в Архангельской области к 2033 году с использованием механизмов стимулирования жилой застройки, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

"Более 1,3 млн кв. м новых жилплощадей к 2033 году будет возведено в рамках реализации трех механизмов стимулирования жилищного строительства. Для этого уже выбраны пять участков под развитие застроенных территорий, 23 участка под комплексное развитие территорий и утверждено 11 масштабных инвестиционных проектов. Получая земельные участки под застройку по РЗТ и КРТ, инвесторы берут на себя обязательство обеспечить жильем владельцев расселяемых квартир", - написал Цыбульский.

В области признаны аварийными 4 874 дома общей площадью более 1,1 млн кв. м. В 2022 году в регионе ввели 426,4 тыс. кв. м жилья.

Для того чтобы ускорить процесс переселения людей из аварийных домов, в регионе применяется несколько механизмов жилищного строительства, включая комплексное развитие территорий, реализацию масштабных инвестиционных проектов и дальнейшее развитие уже застроенной городской среды.

В Архангельске определили 17 территорий комплексного развития, общая площадь составляет 49 га, планируемый ввод жилья - более 646 тыс. кв. м. Планируется снести порядка 123 тыс. кв. м аварийных домов. На сегодняшний день по 15 территориям приняты решения о КРТ, по 9 из них провели торги, по 7 территориям заключили договоры. В Северодвинске определили четыре территории общей площадью 13 га и планируемым вводом 97 тыс. кв. м жилья. В Котласе под КРТ определили две территории общей площадью 2 га и планируемым вводом 15 тыс. кв. м жилья.

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев отметил, что в регионе до конца года необходимо доработать схемы электроснабжения и теплоснабжения Архангельска, учитывая развитие сети локальных газовых котельных.

В Архангельске и Северодвинске реализуют 11 инвестиционных проектов по строительству жилья и социальных объектов. Потенциальный объем ввода жилья при их реализации составит порядка 523 тыс. кв. м до 2029 года. "Реализация инвестиционных проектов - это не только строительство жилья. Благодаря застройке территорий будет развиваться и социальная инфраструктура. В Архангельске застройщики должны будут также построить детский сад на 220 мест и ФОК с бассейном, а 7% жилых помещений передать в государственную собственность. В Северодвинске благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов появятся детский сад на 120 мест, ФОК с бассейном и здание фондохранилища. 7% построенного жилья застройщики также передадут государству", - приводит пресс-служба слова министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимира Полежаева. 

Теги:
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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