ЦБ рассчитывает получить право вводить лимиты на ипотеку в 2024 году

Необходимость такого инструмента вызвана существенным ухудшением качества жилищных кредитов, отметила директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Банк России ожидает получить право вводить количественные ограничения для банков на выдачу ипотечных кредитов в 2024 году, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в интервью газете "Известия".

"Очень хорошо, что депутаты предложили нам вернуться к вопросу об использовании МПЛ (макропруденциальные лимиты) в ипотеке. Ожидаем, что уже в следующем году у нас появится этот инструмент, и мы будем его использовать", - сказала она.

Данилова подчеркнула, что новый инструмент необходим, так как наблюдается существенное ухудшение качества ипотечных кредитов. "Так, за последние годы более чем в два раза увеличилась доля заемщиков с ПДН (показатель долговой нагрузки) 80+ - с 20% в начале пандемии до 47% в третьем квартале 2023 года. То же самое с первоначальным взносом - у более чем 50% заемщиков, взявших ипотеку, он очень низкий, до 20%, тогда как в начале 2020 года таких ипотечников было менее 30%, - указала она. - Кроме того, у банков, которые используют ПВР-подход (модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, - прим. ТАСС), изначальные коэффициенты ниже. И для них надбавки - не такой эффективный инструмент как лимиты, которые непосредственно ограничивают долю рискованного кредитования".

По словам Даниловой, при введении лимитов по ипотеке регулятор, скорее всего, будет учитывать показатель долговой нагрузки заемщиков, размер первоначального взноса, а также, возможно, срок кредита, так как растет доля долгосрочных кредитов на срок больше 25 лет. При этом глава департамента подчеркнула, что перечисленные показатели еще будут обсуждаться.

В опубликованном в октябре проекте документа об основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов Банка России было указано, что ЦБ подготовит предложение в Госдуму о получении полномочий устанавливать количественные ограничения в ипотеке по аналогии с макропруденциальными лимитами в необеспеченном потребительском кредитовании. Инструмент позволит ограничить выдачу ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, отмечали авторы документа.

Согласно материалам ЦБ, долговая нагрузка граждан продолжает расти: у восьми из 10 граждан, взявших ипотеку во II квартале 2023 года, уже был потребительский кредит. Кроме этого, по данным Банка России, количество заемщиков, имеющих хотя бы один необеспеченный кредит дополнительно к ипотеке, растет четвертый квартал подряд.