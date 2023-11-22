На рынке вторичной недвижимости РФ начали практиковать схемы рассрочки и плавающие ставки

Как отметил директор по продажам компании "Этажи" Сергей Зайцев, спрос на ипотеку для покупки вторичного жилья в России за октябрь снизился на 30%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Схемы рассрочки и плавающие ипотечные ставки начали практиковать на рынке вторичной недвижимости России в условиях уменьшающегося спроса на жилье. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

С августа 2023 года ключевая ставка в России выросла практически вдвое и в конце октября достигла 15% годовых. После повышения ставки ЦБ РФ обычно следует рост ипотечных ставок, особенно он чувствителен на вторичном рынке, где нет льготных госпрограмм.

Спрос на ипотеку для покупки вторичного жилья в России за октябрь 2023 года снизился на 30%, в ноябре тренд продолжился, сказал ТАСС директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. "Но рынок достаточно гибок, часть собственников стала рассматривать вариант продажи в рассрочку, если покупателям не хватает небольшой суммы. При этом рассрочку оформляют, в том числе и беспроцентную, если расчетный срок и сумма невелики. Схожие варианты активно применялись при продаже недвижимости в 2014-2015 годах после резкого роста ключевой ставки в декабре 2014 года", - считает он.

Кроме того, по словам Зайцева, из-за возросших ставок в банках стали появляться новые варианты кредитования. Например комбинированная ипотека со сниженным ежемесячным платежом в первый год кредитования или с плавающей процентной ставкой, когда на первые пять лет ставка может составлять 16,4%, а дальше автоматически пересматривается с учетом значения ставки ЦБ. "Также набирает обороты ипотека с обязательной оплатой комиссии банку за снижение процентной ставки по кредиту до более приемлемых значений, к примеру при оплате единовременной комиссии в размере от 3% до 9% от суммы кредита ставку можно снизить на 4,3-6,7% на весь срок", - сказал Зайцев.

Одним из решений стала выдача "долгоиграющих" одобрений по ипотеке, отметил в свою очередь руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов. По его словам, если обычно одобрения действуют один-два месяца, то во втором полугодии 2023 года банки выдают их на более длительный срок, до четырех месяцев.

Альтернативные сделки

В целом, осенью 2023 года на рынке вторичной недвижимости РФ из-за уменьшения числа покупателей со свободными деньгами увеличилось количество сделок с цепочками - так называемых альтернативных сделок, в которых продавец вкладывает вырученные от продажи жилья деньги в новую недвижимость, сообщили ТАСС риелторы. "Кто-то продает однокомнатную квартиру с целью переезда в трехкомнатную, которая в свою очередь "разъезжается" в однушку в другой район и новостройку. При такой схеме доплаты не такие высокие, как в случае покупки квартиры за полную сумму. Поэтому ипотечная ставка даже высокая при минимальной доплате уже не так ощущается", - сказал агентству старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.

По его словам, сейчас доля таких сделок составляет примерно 50%, а к февралю 2024 года, когда ожидается проседание рынка, может дойти до 80%. "Их роль просто будет безумной, так было в кризис 2015-2017 годов. И самое тяжело даже не в доле цепочек, а в том, что в каждой цепочке будет еще и непогашенная ипотека, которая будет гасится деньгами предыдущего участника", - прогнозирует собеседник агентства.