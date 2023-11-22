22 ноября, 09:16
Реновация

Москомархитектура согласовала проект ЖК для участников реновации в Печатниках

Общая площадь корпуса составит около 8 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проект жилого комплекса, предусмотренного для участников программы реновации и расположенного на Шоссейной улице, согласовали в Москве. Фасады здания оформят в серых оттенках панелями под кирпич, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Москомархитектура согласовала проект нового жилого комплекса в Печатниках, предназначенный для участников программы реновации. Для отделки фасадов используют монохромную плитку в серых оттенках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дом возведут на Шоссейной улице, земельный участок 90/2, в составе многофункционального комплекса "Заречье". Проект разработан российским бюро Kleinewelt architekten.

"Общая площадь корпуса составит около 8 тыс. кв. м, а высота - 14 этажей. Фасад оформят панелями под кирпич, оконные профили и металлические ламели выполнят в черном цвете. Комбинация монохромной серой плитки и темного металла создает строгий и деликатный образ", - привели в тексте слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

В пресс-службе рассказали, что входные группы выделены "золотыми" порталами из алюминиевых листов с покраской под латунь. Двери будут установлены в уровень земли, без порогов, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и мам с колясками. На первых этажах разместится холл с почтовыми ящиками, универсальный санузел со встроенной мойкой для собак, колясочная, лифтовая группа.

Кроме того, прилегающая территория будет разбита на несколько функциональных зон. Здесь будет предусмотрен спортивный сектор с современными и качественными снарядами, игровой комплекс, зоны отдыха с лавочками. Кроме того, во дворе уложат газоны, дорожки оформят тротуарной плиткой, также высадят деревья и кустарники. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
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