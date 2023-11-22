Контакт-центр Стройкомплекса Москвы проанализировал около 40 техпланов

Технический план здания изготавливается в форме электронного документа и подписывается цифровой подписью кадастрового инженера

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Контактный центр Стройкомплекса Москвы с момента ввода опции по проведению анализа технического плана зданий подготовил около 40 аналитических справок. Документы необходимы для постановки объекта на кадастровый учет или внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"Единый контактный центр (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы с февраля 2023 года, когда в числе оказываемых им услуг стала доступна новая опция "Проведение анализа технического плана здания", подготовил 37 аналитических справок. Готовые документы необходимы для постановки объекта на кадастровый учет или внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, слова которого приводятся в сообщении, технический план здания изготавливается в форме электронного документа и подписывается цифровой подписью кадастрового инженера. Только в таком виде он будет принят Росреестром.

Поясняется, что техплан включает в себя общую информацию о проведенных работах, данные заказчика и исполнителя, исходные данные об объекте и многое другое. На основании этих данных производится постановка на кадастровый учет здания, как недвижимого объекта. Технический план в графической части содержит планировку строения, в том числе поэтажную, если этажей несколько. Для многоквартирных домов на план наносятся все внутренние помещения, включая помещения общего пользования.

В пресс-службе рассказали, что единый контактный центр создан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и является справочно-консультационной службой Стройкомплекса Москвы.