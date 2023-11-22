В Тимирязевском районе Москвы строят три дома по программе реновации

В проектировании находятся еще пять объектов площадью 71 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Три дома для переселения участников программы реновации возводят в столичном районе Тимирязевском. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На территории района Тимирязевский для переселения по программе реновации строят три жилых дома площадью 34 тыс. кв. м. В проектировании находятся еще пять объектов площадью 71 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента строительства.

Как уточнили в ведомстве, новостройки возводят по адресам: ул. Всеволода Вишневского, з/у 11 (вл. 11); Дмитровское ш., з/у 55А (вл. 55А); Линейный пр., вл. 8А.

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", - заверили в пресс-службе департамента.

Загрутдинов добавил, что с момента старта программы реновации в 2017 году в районе введены в эксплуатацию три новостройки. "Всего в районе Тимирязевский новые квартиры по программе реновации получат жители 45 домов", - заключил он.