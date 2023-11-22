Минстрой призвал ускорить реализацию проектов комплексного развития

В ведомстве уже собрали предложения от регионов, подготовили пакет изменений в законодательство о КРТ и совместно с правительством и Госдумой намерены провести соответствующие поправки в осеннюю сессию парламента

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Реализация уже согласованных проектов комплексного развития территорий (КРТ) должна быть ускорена. Такое мнение высказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

"Необходимо ускорить реализацию проектов КРТ по уже существующим законам федеральным и принятым региональным нормативно-правовым актам. Градостроительный потенциал, который мы заложили, необходимо сейчас упаковывать в схемы реализации," - заявил Ломакин, выступая на пленарном заседании Всероссийского конгресса по комплексному развитию территорий.

Ломакин также отметил, что Минстрой России уже собрал предложение от регионов, подготовил пакет изменений в законодательство о КРТ и совместно с правительством и Госдумой намерен провести соответствующие поправки в осеннюю сессию парламента. "Также прошу вас по результатам конгресса направить нам предложения, мы в весеннюю сессию готовы еще ряд предложений внести", - добавил он.

О механизме КРТ

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Ранее ТАСС сообщал, что с 2021 года в России заключено 356 договоров о комплексном развитии территорий. В бюджеты различных уровней поступило более 14 млрд рублей по результатам проведенных торгов. Всего в активной стадии реализации находится 419 территорий площадью свыше 11 тыс. га, а их градостроительный потенциал составляет более 78 млн кв. м.