Госдума 28 ноября рассмотрит законопроекты о применении счетов эскроу в ИЖС

По мнению председателя комитета палаты по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, внедрение механизма счетов эскроу при индивидуальном жилищном строительстве позитивно для тех, кто предпочитает типовое жилье индивидуальному

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы рассмотрят на следующей неделе пакет законопроектов, касающийся применения механизма проектного финансирования в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) с привлечением подрядчиков, сообщил корреспонденту ТАСС председатель комитета палаты по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"28 ноября планируем рассмотреть на заседании Госдумы пакет законопроектов, касающихся строительства ИЖС с использованием счетов эскроу. В частности, один из законопроектов устанавливает условия предоставления кредитной организацией целевого кредита подрядчику, а также определяет требования к кредитной организации", - сказал он.

По мнению депутата, внедрение механизма счетов эскроу при индивидуальном жилищном строительстве позитивно для тех, кто предпочитает типовое жилье индивидуальному. "Пригодится закон и тем подрядчикам, которые занимаются возведением деревянных домов. Их деятельность не будет облагаться налогом на добавленную стоимость. Кроме того, прогнозируется положительный эффект для отечественных производителей деревянных домокомплектов", - считает Пахомов.

Также, по словам председателя думской комиссии, применение механизма проектного финансирования в ИЖС позволит защитить граждан и их средства от злоупотреблений застройщика. "С коллегами по комитету считаем, что в первом чтении инициативу можно одобрить, но ко второму чтению потребуется ее скорректировать. Например, вместо примерной формы договора строительного подряда предусмотреть существенные условия такого договора. Это снизит риски неправомерного включения подрядчиками в договоры условий, ущемляющих права жителей", - пояснил он.

По данным Минстроя, с начала 2023 года введено почти 50 млн кв. м домов ИЖС. Наиболее распространенным материалом стала древесина - из нее построено больше трети домов.