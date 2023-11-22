22 ноября, 13:47

Госдума 28 ноября рассмотрит законопроекты о применении счетов эскроу в ИЖС

По мнению председателя комитета палаты по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, внедрение механизма счетов эскроу при индивидуальном жилищном строительстве позитивно для тех, кто предпочитает типовое жилье индивидуальному

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы рассмотрят на следующей неделе пакет законопроектов, касающийся применения механизма проектного финансирования в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) с привлечением подрядчиков, сообщил корреспонденту ТАСС председатель комитета палаты по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"28 ноября планируем рассмотреть на заседании Госдумы пакет законопроектов, касающихся строительства ИЖС с использованием счетов эскроу. В частности, один из законопроектов устанавливает условия предоставления кредитной организацией целевого кредита подрядчику, а также определяет требования к кредитной организации", - сказал он.

По мнению депутата, внедрение механизма счетов эскроу при индивидуальном жилищном строительстве позитивно для тех, кто предпочитает типовое жилье индивидуальному. "Пригодится закон и тем подрядчикам, которые занимаются возведением деревянных домов. Их деятельность не будет облагаться налогом на добавленную стоимость. Кроме того, прогнозируется положительный эффект для отечественных производителей деревянных домокомплектов", - считает Пахомов.

Также, по словам председателя думской комиссии, применение механизма проектного финансирования в ИЖС позволит защитить граждан и их средства от злоупотреблений застройщика. "С коллегами по комитету считаем, что в первом чтении инициативу можно одобрить, но ко второму чтению потребуется ее скорректировать. Например, вместо примерной формы договора строительного подряда предусмотреть существенные условия такого договора. Это снизит риски неправомерного включения подрядчиками в договоры условий, ущемляющих права жителей", - пояснил он.

По данным Минстроя, с начала 2023 года введено почти 50 млн кв. м домов ИЖС. Наиболее распространенным материалом стала древесина - из нее построено больше трети домов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация