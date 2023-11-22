22 ноября, 15:06

Роскапстрой предложил внедрить функцию техзаказчика в проектах КРТ

Это позволит "увязывать отдельные участки различных территорий в единую систему", рассказала директор Роскапстроя Минстроя РФ Юлия Максимова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Появление технического заказчика могло бы упростить ведение проектов комплексного развития территорий в регионах. Такое мнение высказала директор Роскапстроя Минстроя РФ Юлия Максимова.

"Мы, как технический заказчик, можем оказать практическое сопровождение при увязывании отдельных участков различных территорий в единую систему. Это практическая работа, которую могут грамотно организовать и наиболее эффективно выполнить именно специальные организации в статусе технического заказчика", - отметила Максимова, выступая на пленарном заседании Всероссийского конгресса по комплексному развитию территорий.

Руководитель госкомпании указала, что одной из главных сложностей при сборке проектов комплексного освоения является то, что в нем объединяются кварталы разных видов использования - частная застройка, промышленные предприятия, дороги. Поэтому, чтобы проект был выгодным и для муниципалитета, и для бизнеса, необходимо комплексно рассматривать инфраструктуру и инженерные сети, добавила глава федерального учреждения.

Нахождение баланса интересов между частной и государственной стороной в проектах КРТ (комплексное развитие территорий - прим. ТАСС) является залогом их успешной реализации, в свою очередь заявил Александр Прыгунков, гендиректор компании "Самолет страна" (входит в девелоперскую группу "Самолет"). Он отметил, что основной фокус компании направлен на реализацию проектов комплексного развития, в портфеле девелопера есть как микрорайоны, возводимые по старым комплексным правилам, так и по новым, которые действуют с 2020 года. "Мы активно работаем более чем с 10 городами и регионами, где прорабатываем проекты КРТ, это, по моему мнению, самые сложные девелоперские проекты. Здесь необходима плотная работа с представителями властей города и региона по применению инфраструктурного меню, использованию льгот и различных инструментов фондов, по расселению ветхого фонда и аварийного жилья", - сказал он.

О механизме КРТ

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

С 2021 года в России заключено 356 договоров о комплексном развитии территорий. В бюджеты различных уровней поступило более 14 млрд рублей по результатам проведенных торгов. Всего в активной стадии реализации находятся 419 территорий площадью свыше 11 тыс. га, а их градостроительный потенциал составляет более 78 млн кв. м.

О Роскапстрое

Федеральное автономное учреждение "Роскапстрой" cоздано приказом Минстроя России 11 марта 2016 года по поручению президента России для осуществления функций единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета. В число основных видов деятельности организации также вошли функции технического заказчика, строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ. 

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