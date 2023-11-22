22 ноября, 14:49
Реновация

В столичных Текстильщиках освободили площадку для новостройки по реновации

По программе реновации в районе предстоит расселить 47 жилых домов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Демонтаж расселенного по программе реновации старого дома завершили на улице Артюхиной, 24 в Москве. На месте сноса организована площадка для строительства жилья для участников программы, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Всего же в районе снесены два старых жилых дома. Еще один полностью расселен и готовится к демонтажу. Современное комфортное жилье получили более 600 жителей, ранее проживавших в этих домах", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Левкин отметил, что для жителей района Текстильщики были переданы под заселение три новостройки по адресам: улица Артюхиной владения 24А и 28А и улица Чистова, владение 3А, строение 1. Еще пять домов находится на этапе строительства, по одному дому ведется подготовка проектной документации.

По программе реновации в Текстильщиках предстоит расселить 47 жилых домов, добавил Левкин. Порядка 8,6 тыс. жителей района получат новое жилье, соответствующее утвержденным стандартам.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что всего на юго-востоке города в программу реновации входит 818 домов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. 

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РеновацияМосква
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