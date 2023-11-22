Прием москвичей по вопросам реновации состоится в Общественном штабе 23 ноября

Председатель штаба и член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко отметил, что жители приходят не только с вопросами, но и предложениями

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Одиннадцатый в текущем году прием граждан с участием представителей Департамента градостроительной политики Москвы состоится в четверг, 23 ноября, в Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации. Об этом сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, встречи на площадке Общественного штаба проходят ежемесячно. Как правило, на приемы граждане приходят с вопросами о сроках и механизме переселения по программе реновации. "Также граждане часто спрашивают о гарантиях, предусмотренных программой, подборе дополнительных территорий для строительства новых домов, а также возможности приближения начала переселения", - сказал Левкин, которого цитирует пресс-служба департамента.

Председатель штаба и член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко отметил, что жители приходят не только с вопросами, но и предложениями. "Департамент градостроительной политики столицы является координатором программы реновации. В рамках тематического приема жители могут узнать о ходе реализации программы как в своем районе, так и в городе в целом, уточнить особенности законодательства о градостроительной деятельности", - добавил он.

Прием состоится по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Необходимо заранее записаться, позвонив по телефону горячей линии: 8 (495) 548-20-80.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.