22 ноября, 16:04
Реновация

В Москве начали строить дом на Оренбургской улице для участников программы реновации

Ввод здания в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Строительство дома для участников программы реновации началось на Оренбургской улице в Косино-Ухтомском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Косино-Ухтомский по адресу: Оренбургская ул., з/у 26 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время на площадке идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в пресс-службе, новостройка будет односекционной, в подземном уровне разместят стоянку для автомобилей. При внешней отделке здания применяется система вентилируемого фасада с использованием керамогранитной плитки и металлокассет, а цветовая палитра нейтральных оттенков позволит вписать дом в окружающую застройку. На фасаде установят металлические корзины под кондиционеры. Входная группа будет оформлена витражным остеклением.

"Всего здесь будет 148 квартир (однокомнатных - 36, двухкомнатных - 82, трехкомнатных - 30). Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - заверили в департаменте строительства.

Первый этаж дома сделают нежилым, здесь разместят вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Также в каждом корпусе установят лифты: один грузоподъемностью 1 тыс. и два - по 400 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

"Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят две детские площадки с безопасными резиновым покрытием и спортивную площадку, а также обустроят зону для тихого отдыха взрослых", - заключили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
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