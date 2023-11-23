Хуснуллин считает, что рынок ИЖС может продолжить снижение без развития ипотеки

По словам вице-премьера РФ, среди важных предстоящих решений в ближайшие два года - внедрение эскроу-счетов для частного домостроительства

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рынок частного домостроения в РФ может продолжить снижение в 2024-2025 годах без усиления ипотеки в этом сегменте и внедрения новых решений, в том числе перехода на проектное финансирование и эскроу-счета. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

В ноябре в кулуарах форума "Транспорт России" Хуснуллин сообщал, что объем ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в РФ по итогам 2023 года снижается на фоне роста ввода многоквартирного жилья. Так, по данным кабмина, которые привели в эфире канала, ввод объектов ИЖС по итогам 2023 года может составить более 50 млн кв. м против 57,2 млн кв. м по итогам 2022 года.

"Ключевой вопрос - надо развивать ипотеку. У нас доля ипотечных кредитов - от 10-20% в разных регионах на ИЖС, все остальное - "многоквартирка". Для этого мы делаем целый ряд решений юридических и законодательных. <…> Если мы этих шагов не сделаем, то у нас в 2024-2025 годах будет не рост, а провал в ИЖС", - сказал он в телеэфире.

Хуснуллин отметил, что среди важных для развития рынка ИЖС в РФ предстоящих решений - внедрение эскроу-счетов для частного домостроительства.