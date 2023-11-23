23 ноября, 07:19

Хуснуллин считает, что рынок ИЖС может продолжить снижение без развития ипотеки

По словам вице-премьера РФ, среди важных предстоящих решений в ближайшие два года - внедрение эскроу-счетов для частного домостроительства

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рынок частного домостроения в РФ может продолжить снижение в 2024-2025 годах без усиления ипотеки в этом сегменте и внедрения новых решений, в том числе перехода на проектное финансирование и эскроу-счета. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

В ноябре в кулуарах форума "Транспорт России" Хуснуллин сообщал, что объем ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в РФ по итогам 2023 года снижается на фоне роста ввода многоквартирного жилья. Так, по данным кабмина, которые привели в эфире канала, ввод объектов ИЖС по итогам 2023 года может составить более 50 млн кв. м против 57,2 млн кв. м по итогам 2022 года.

"Ключевой вопрос - надо развивать ипотеку. У нас доля ипотечных кредитов - от 10-20% в разных регионах на ИЖС, все остальное - "многоквартирка". Для этого мы делаем целый ряд решений юридических и законодательных. <…> Если мы этих шагов не сделаем, то у нас в 2024-2025 годах будет не рост, а провал в ИЖС", - сказал он в телеэфире.

Хуснуллин отметил, что среди важных для развития рынка ИЖС в РФ предстоящих решений - внедрение эскроу-счетов для частного домостроительства. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация