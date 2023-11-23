23 ноября, 09:36

Число сделок с эскроу на рынке новостроек Москвы выросло на 40% в 2023 году

По данным Росреестра, доля регистраций договоров с применением счетов эскроу от общего числа зарегистрированных в столице договоров долевого участия за 10 месяцев составила 92%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 120,5 тыс. сделок с эскроу-счетами зарегистрировано на рынке новостроек Москвы за 10 месяцев 2023 года, что на 40% больше показателей прошлого года, сообщила пресс-служба Росреестра по Москве.

"Всего за 10 месяцев 2023 года зарегистрировано 120 545 ДДУ с использованием эскроу-счетов, что на 40,6% превышает аналогичный показатель прошлого года (85 744 ДДУ) и на 58,1% выше результата 2021 года (76 233 ДДУ)", - сказано в сообщении пресс-службы.

По информации Росреестра, доля регистраций договоров с применением счетов эскроу от общего числа зарегистрированных в столице договоров долевого участия (ДДУ) за 10 месяцев составила 92%. По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, это максимальное для данного периода времени число договоров с эскроу. "Количество таких договоров превысило в 1,4 раза аналогичный [показатель] прошлого года, и в 1,6 - позапрошлого", - подчеркнул он.

По данным ведомства, в октябре 2023 года в Москве зарегистрировано 16 459 договоров долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием счетов эскроу. Доля договоров с эскроу от общего числа зарегистрированных в октябре договоров долевого участия на первичном рынке составила 96,2%. Показатель на 3,2% превышает октябрь прошлого года и почти на треть выше (32,4%) аналогичного значения 2021 года. "Это в 2,6 раза (+161%) больше октябрьских значений прошлого года (6 305 ДДУ) и в 1,8 раза (+78,5%) выше октября 2021 года (9 219 ДДУ)", - отметил Майданов.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что на сегодняшний день уполномоченными банками "раскрыто" около 156,4 тыс. счетов эскроу на общую сумму 1,52 трлн рублей. С начала года в домах, построенных полностью по новой схеме с использованием счетов эскроу, сдано почти 57 тыс. жилых и нежилых помещений. Общая сумма договоров участия в долевом строительстве по ним составляет 609 млрд рублей.

Российские застройщики перешли к проектному финансированию с использованием счетов эскроу в июле 2019 года, что позволило обезопасить вложения участников долевого строительства, а также исключить возможность появления новых обманутых дольщиков. 

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