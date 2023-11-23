В камчатском поселке построят два дома для расселения аварийного фонда

В новое жилье переедут 36 семей

ТАСС, 23 ноября. Семьи, проживающие в ветхих домах в поселке Усть-Камчатск на Камчатке, получат новое жилье со сдачей двух многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Строительство ведется по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".

"В Усть-Камчатском сельском поселении приступили к монтажу домокомплектов 24-квартирного и 12-квартирного домов. В данные дома переедут 36 семей", - говорится в сообщении. Работы по возведению домов завершатся в октябре 2024 года.

В регионе расселят более 300 аварийных домов, признанных таковыми с 2017 до 2022 года. Жители получат квартиры в 35 муниципальных образованиях Камчатки. Расселение ведется путем выкупа жилья на вторичном рынке, в новых домах, а также за счет компенсации гражданам стоимости квартир.

Национальный проект "Жилье и городская среда" направлен на создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.