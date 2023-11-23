На Нижегородской улице в Москве построят почти 91 тыс. кв. м жилья по реновации

Комплекс будет состоять из двух корпусов, соединенных между собой единой благоустроенной площадкой с детскими игровыми зонами

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Жилой комплекс общей площадью 90,5 тыс. кв. м построят для переселения участников программы реновации на Нижегородской улице в столице. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Комплекс будет состоять из двух корпусов, соединенных между собой единой благоустроенной площадкой с детскими игровыми зонами и местами для отдыха. Объект станет логическим продолжением развития района, где создаются современные и комфортные условия проживания в рамках программы реновации", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что площадь одного корпуса составит 62,5 тыс. кв. м, площадь второго - около 18 тыс. кв. м.

Отмечается, что для строительства жилого комплекса подобран земельный участок по адресу: Нижегородская улица, земельный участок 92А, площадью 2,6 га.