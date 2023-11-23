Минстрой повысит норматив стоимости 1 кв. м в России в первом полугодии 2024 года

Он составит 97 547 рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ предложило повысить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2024 года до 97 547 рублей, следует из документа, опубликованного на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

"Приказываю утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2024 года в размере 97 547 (девяносто семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей", - сказано в проекте приказа Минстроя.

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по России на II полугодие 2023 года составлял 93 457 рублей, в первом полугодии 2023 года - 88 737 рублей.

Тем же приказом Минстроя предлагается утвердить показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м по субъектам Российской Федерации, которые будут применяться органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

По информации, приведенной в документе, в Москве эта сумма составит 170,5 тыс. рублей за 1 кв. м, в Подмосковье - 146,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 165,3 тыс. рублей, в Ленинградской области - 138,4 тыс. рублей. Наименьшей, по оценке Минстроя, является стоимость 1 кв. м в Кабардино-Балкарской Республике - 45,9 тыс. рублей.