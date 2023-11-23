Мишустин призвал добиваться снижения задолженностей россиян по коммунальным услугам

Премьер-министр отметил, что все вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона, нужно держать "на особом контроле"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Необходимо добиваться сокращения задолженностей граждан по коммунальным услугам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Обращаясь к министрам, он отметил, что все вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона, нужно держать "на особом контроле".

"Что важно еще - добиваться сокращения задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями", - указал глава кабмина.

"Надо активно взаимодействовать с регионами для того, чтобы понимать прогнозную ситуацию, действовать на опережение, в случае необходимости заменять оборудование", - добавил Мишустин. В этой связи он упомянул, что сейчас в России действует система мониторинга инцидентов и аварий, которая "достаточно эффективно себя показала".