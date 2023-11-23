Первые кредиты на "Арктическую ипотеку" начнут выдавать в декабре

Сумма кредита составит 6 млн рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первые кредиты в рамках механизма льготной ипотеки, которую запускают в Арктике, начнут выдавать в декабре 2023 года. Об этом говорится в презентации главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, которую он представил в Совете Федерации.

"Первые кредиты - декабрь 2023 года", - отмечено в презентации, представленной в ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде "Социальная инфраструктура Арктической зоны Российской Федерации: состояние и перспективы развития".

Сумма кредита - 6 млн рублей. "Мы сознательно <…> запускаемся с ограничением в виде предельной цены, по которой может продаваться квадратный метр жилья, которое продается по "Арктической ипотеке". Это сделано для того, чтобы не допустить резкого скачка цены, чтобы создать стимул для снижения цен, стимулировать эффективных застройщиков", - добавил Чекунков.

Он также отметил, что для моногородов, для ЗАТО, для индивидуальных домов на арктических гектарах возможна покупка жилья на вторичном рынке.

"Мы поквартирно посчитали, какой примерно получим спрос - где-то 7 тыс. семей вписываются в те рамки, которые есть сегодня", - сказал министр.

Об ипотеке

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 ноября текущего года запустить льготную ипотеку под 2% для молодых семей в Арктике. Согласно перечню поручений по итогам прошедшего в июле совещания у главы государства, на Арктическую зону должны быть распространены условия существующей программы "Дальневосточная ипотека". Позже президент дал поручение распространить льготную ипотеку на работников предприятий оборонно-промышленного комплекса регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) и территорий Арктики.

Программа "Дальневосточная ипотека" действует в РФ с конца 2019 года. На данный момент она позволяет взять жилищный кредит на первичном и вторичном рынке по ставке 2% на срок до 20 лет. Запуск программы простимулировал спрос на новостройки, что привело к двукратному росту площади строящихся проектов в ДФО с 2,1 млн кв. м.