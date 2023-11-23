Чибис предложил снять ограничения по Арктической ипотеке для учителей и врачей

Губернатор Мурманской области отметил, что льготную ипотеку в регионе невозможно выдать в случае, если цена продажи на рынке не соответствует стоимости Минстроя РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил снять ограничения по минимальному (5 лет) стажу работы на Севере учителей и врачей для предоставления льготной арктической ипотеки под 2%. Это позволит привлечь в регионы Арктики больше работников дефицитных специальностей, сказал глава региона на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации "Социальная инфраструктура Арктической зоны Российской Федерации: состояние и перспективы развития".

"Мы предлагаем усовершенствовать механизм предоставления льготной Арктической ипотеки. Снять ценз "оседлости" по учителям и врачам. Сегодня на льготную ипотеку могут рассчитывать учителя и врачи, если они прожили на территории Арктической зоны пять лет. Учитывая, что мы сейчас ведем борьбу для того, чтобы привлечь на Север дефицитных работников здравоохранения и педагогов, если бы ценз "оседлости" снять, то нам было бы это гораздо проще", - сказал Чибис.

Глава Заполярья также предложил для развития строительной отрасли в Мурманской области снять ограничение при предоставлении льготной ипотеки по средней стоимости квадратного метра, так как в регионе цена строительства квадратного метра нового жилья почти в 1,5 раза превышает среднюю рыночную цену на вторичном рынке.

"Сегодня, если цена продажи на рынке не соответствует стоимости Минстроя РФ, то льготную арктическую ипотеку невозможно выдать. Мы бы просили снять это ограничение, и за счет своего регионального бюджета дополнительно могли бы субсидировать то, что сверху цены Минстроя. Логику ограничений мы понимаем, но при этом, например, в Мурманской области есть диспропорция. У нас рыночная стоимость квадратного метра жилья колеблется в районе 90 тыс. рублей, а фактическая себестоимость строительства уже превышает 130 тыс. рублей, это вопрос логистики и дефицита стройматериалов", - сказал Чибис, отметив, что это бы дало толчок для развития жилищного строительства в Заполярье.

Об Арктической ипотеке

Льготная программа жилищного кредитования "Арктическая ипотека" стартовала в России с ноября 2023 года. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Получить Арктическую ипотеку по льготной ставке могут супруги или не состоящие в браке заемщики не старше 36 лет, у которых есть как минимум один ребенок до 19 лет. Также оформить кредит с господдержкой могут получатели бесплатных земельных участков по программе "Гектар Арктики", участники программы "Повышение мобильности трудовых ресурсов", медики и педагоги в возрасте от 21 до 70 лет. Кредит можно направить на покупку в новостройках, готового жилья на территории сел и моногородов, а также на индивидуальное жилое строительство (ИЖС). При ставке 2% минимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей на срок до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос при покупке жилья - 20%.