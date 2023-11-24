24 ноября, 04:26

В Хабаровском крае большинство переселенцев получили жилищные сертификаты

Средняя сумма выплат составляет 730 тыс. рублей на человека

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Большая часть переселенцев из Мариуполя и других регионов в Хабаровском крае получили жилищные сертификаты. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по труду и занятости населения правительства региона Константин Виноградов.

"813 человек приехали, уехало 230. Кто-то - обратно, кто-то - в другие субъекты к родственникам. Остальные здесь, в пунктах временного размещения живут чуть больше 200. Все вступили в программу переселения соотечественников, проживающих за рубежом, им положены жилищные сертификаты. Большинство получили", - сказал Виноградов после старта выездной сессии Всероссийского форума наставников в Хабаровске.

В среднем сумма выплат составляет 730 тыс. рублей на человека, что позволяет собрать деньги на взнос по ипотеке. По словам Виноградова, все прибывшие устроены на работу.

Вынужденные переселенцы из Мариуполя и других регионов прибыли в Хабаровский край в 2022 году, в том числе двумя спецпоездами. Краевые власти помогали прибывшим с документами, обустройством, поиском работы. Детей переселенцев устроили в школы и сады.

Программа Всероссийского форума наставников рассчитана на два дня и включает в себя проектные сессии, мастер-классы, подведение результатов конкурса "Лучшие практики наставничества" в Дальневосточном федеральном округе. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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