24 ноября, 06:48
Реновация

В Академическом районе Москвы в 2024 году введут в эксплуатацию новостройку по реновации

В доме будет предусмотрено свыше 580 квартир

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Многоквартирный дом, строительство которого ведется в рамках реализации программы реновации в Академическом районе Москвы, введут в эксплуатацию в следующем году. В новостройке будет предусмотрено более 580 квартир, сообщила пресс-служба департамента строительства столицы.

"В районе Академический по адресу: улица Кедрова, владение 16 в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется монтаж фасадов и работы по черновой отделке квартир", - привели в сообщении слова руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

Дом будет состоять из 12 секций переменной этажности, под территорией двора расположится подземная парковка. Фасады облицуют фиброцементными панелями природных цветов: от светло-бежевых до терракотово-коричневых. Первые этажи секций будут представлены в едином темно-сером оттенке, также в доме предусмотрено панорамное остекление лоджий в каждой квартире. На фасадах установят металлические корзины под кондиционеры. Входные группы оформят витражным остеклением.

В департаменте рассказали, что в новостройке будет расположена 581 квартира, большинство из них двухкомнатные. Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Также в вестибюле жилой части каждой секции разместятся колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков. В доме установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
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