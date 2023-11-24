24 ноября, 07:08

Доля ипотеки с материнским капиталом выросла в РФ до 16,6%

По данным сервиса "Домклик", всего в 2023 году покупатели недвижимости заключили более 191 тыс. сделок с использованием маткапитала

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Доля ипотечных сделок, совершенных с использованием материнского капитала, выросла в РФ с 14,73% в 2022 году до 16,6% за неполный 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба Сбера со ссылкой на данные сервиса "Домклик".

"Всего в 2023 году покупатели недвижимости заключили более 191 тыс. сделок с использованием маткапитала, то есть примерно 16,6% от всех выдач ипотеки. <…> В начале года увеличилась доля выдач ипотеки с использованием маткапитала в общем количестве сделок до 19%. <…> В августе - сентябре <…> количество выдач с использованием маткапитала увеличилось до 24-25 тыс. в месяц. Доля при этом снизилась, но незначительно: до 15%", - говорится в сообщении.

По словам директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи, россияне активно используют средства материнского капитала, доля ипотеки с его участием не опускается ниже 15%. "Ключевую роль в сохранении столь высокого значения играют льготные ипотечные программы, в частности "Семейная ипотека". На сегодняшний день порядка 50% сделок с использованием маткапитала заключаются по этой программе", - добавил он.

Чаще всего материнский капитал в ипотеке используют женщины от 32 до 34 лет, которые зарабатывают 50-70 тыс. рублей в месяц, подсчитали в "Домклик". Большинство (60-70%) получателей такого кредита состоят в браке и имеют одного или двух детей. 

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