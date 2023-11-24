24 ноября, 07:36

В Москве инвесторы начали строительство почти 70 соцобъектов

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что лидером перспективного строительства социальной инфраструктуры является Новая Москва

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Девелоперы получили почти 70 разрешений на строительство объектов социальной инфраструктуры в Москве с начала текущего года, об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Создание сопутствующей инфраструктуры при возведении новых жилых кварталов является одним из важнейших драйверов развития современной городской среды. Примерно 70% проектов социальных объектов, получивших разрешение на строительство в текущем году, 68 из 97 будут реализованы за счет внебюджетных средств. Их общая площадь составит 958,4 тыс. кв. м", - привели в материале слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он добавил, что такие показатели свидетельствуют о сохранении в городе благоприятного инвестиционного климата.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, подчеркнул, что лидером перспективного строительства социальной инфраструктуры является Новая Москва. "На территории округа появится 20 новых объектов общей площадью 236,6 тыс. кв. м. В основном это детские сады и школы, которые суммарно смогут принять более 9,7 тыс. человек. Еще одним важным внебюджетным проектом в округе станет взрослая поликлиника, рассчитанная на 475 посещений в смену в Сосенском поселении", - процитировали его слова в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, на северо-западе Москвы возводится филиал Курчатовской школы, в нем смогут учиться 815 человек. Общая площадь пятиэтажного здания превысит 16,4 тыс. кв. м. Ученикам будут доступны IT-полигон, библиотека-медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс, а также многоуровневый амфитеатр и смотровая площадка на крыше.

Также столице строится учебный комплекс на 775 мест он появится на территории района Хорошево-Мневники. На площади 15 тыс. кв. м откроются робо-классы, кабинеты иностранного языка, информатики и вычислительной техники, естественных наук, астрономии и астрофизики. 

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