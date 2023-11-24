24 ноября, 07:33

Мишустин поручил продумать дополнительную поддержку для возведения частных домов

Чтобы исключить избыточные и устаревшие требования к участникам инвестиционно-строительного цикла, Минстрою поручили обеспечить формирование и ежеквартальную актуализацию "светофора" продолжительности такого цикла в регионах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 декабря проработать дополнительные меры для поддержки строительства частных домов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Минстрою, Минтрансу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу совместно с ДОМ.РФ необходимо к 1 декабря 2023 года представить предложения по доработке инициативы социально-экономического развития "Мой частный дом", предусмотрев дополнительные меры поддержки индивидуального жилищного строительства", - говорится в списке поручений по итогам стратегической сессии по развитию инфраструктуры.

Глава кабмина обозначил и еще несколько направлений работы по улучшению жилищных условий граждан. Минстрою, Минэкономразвития и Минфину также вместе с ДОМ.РФ предстоит проработать запуск с июля 2024 года кластерного подхода к мерам поддержки жилищного строительства и создания инфраструктуры в регионах, предусмотрев необходимый объем в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы. Задача должна быть выполнена до 1 июля 2024 года.

Чтобы исключить избыточные и устаревшие требования к участникам инвестиционно-строительного цикла, Минстрою поручено обеспечить формирование и ежеквартальную актуализацию "светофора" продолжительности такого цикла в регионах.

Кроме того, Мишустин поставил задачу Минстрою, Минтрансу, Минэкономразвития совместно с другими профильными ведомствами пересмотреть региональные нормативы градостроительного проектирования. Цель - привести такие нормативы в соответствие с потребностью граждан в социальной и транспортной инфраструктуре. Эта работа должна быть выполнена к 1 марта 2024 года. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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