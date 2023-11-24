Минстрой поддержал идею проведения Года профессионального заказчика в отрасли

По мнению замминистра строительства и ЖКХ Сергея Музыченко, важно не допускать на рынок проектирования непрофессионалов, ликвидировать в стране рынок "профессиональных подписантов"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Проведение Года профессионального заказчика в строительстве потребует ряда законодательных актов, однако он необходим, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

"Объявить Год профессионального заказчика - это однозначно, над этим нужно работать, принять ряд законодательных актов. Институт профессионального заказчика существовал долгое время еще как наследие Советского Союза, до середины 2008-2009 годов, когда он начал потихонечку деградировать", - сказал он в ходе пленарного заседания IX Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы.

По мнению замглавы Минстроя, важно не допускать на рынок проектирования непрофессионалов, ликвидировать в стране рынок "профессиональных подписантов". "Мы это проходили, <...> когда есть люди, которые за определенную <…> плату занимаются приемкой работ, не присутствуя на объектах. Здесь нужно полностью скоординировать рабочую проектную документацию у того профессионала, который разрабатывал стадию П. Он же должен разрабатывать стадию Р", - подчеркнул он.

Также Музыченко уточнил, что когда речь идет о нетиповых проектах, то здесь еще долгое время не будет использовано автоматизированное проектирование и искусственный интеллект. "Безусловно, за технологиями ИИ ближайшее будущее. Но никто не заменит экспертов в части принятия решений, которые каким-то образом отклоняются от норматива. Это и есть высший уровень инженерной специальности, настоящая экспертная работа, который как раз на экспертов и ложится", - отметил он.