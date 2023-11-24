24 ноября, 09:06

Госэкспертизу планируют передать искусственному интеллекту

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, тогда необходимость в человеческой экспертизе отпадет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Государственная экспертиза в области строительства в перспективе будет переложена на искусственный интеллект, и тогда необходимость в человеческой экспертизе отпадет. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе IX Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы.

"Следующий этап - мы оцифруем всю нормативную базу страны. Нам для чего эксперт нужен будет? Ни для чего. Машины в машиночитаемом формате получат проектную документацию. Мы уже на 100% перешли на машиночитаемый формат, на 100% оцифровали наши нормы. И эти нормы будут оцифровываться всеми органами власти для того, чтобы шел переход к искусственному интеллекту в области экспертизы по всем направлениям: в области историко-культурной, экологической, санитарных норм", - сказал он.

Файзуллин добавил, что несколько дней назад на совещании у вице-премьера РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова было принято решение создать рабочую группу с участием всех органов власти и начать работу над новым подходом к техрегулированию в стране.

"Нам нужно время, я думаю, как минимум два года для того, чтобы перейти к новым подходам по техрегулированию", - резюмировал Файзуллин. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияФайзуллин, Ирек Энварович
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