24 ноября, 17:47
Реновация

На северо-западе Москвы ввели в эксплуатацию 16 домов по программе реновации

В целях организации волнового переселения жителей в этом округе подобрано 40 "стартовых" площадок"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. квартир введено в эксплуатацию в рамках программы реновации на территории Северо-Западного округа столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На северо-западе Москвы всего в программу реновации включен 431 дом, в котором проживает более 86 тыс. человек. Сейчас из 16 достроенных и введенных домов, 14 домов общей площадью 176,3 тыс. кв. м переданы под заселение. В целях организации волнового переселения жителей в этом округе подобрано 40 "стартовых" площадок", - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что на территории округа в настоящий момент 16 домов находятся в стадии строительства, 8 домов - в стадии проектирования.

"Программа реновации динамично реализуется во всех округах Москвы, так на северо-западе столицы начали расселятся 37 домов в 5 районах округа, из них завершили переселение 32 дома. Первый этап программы выполнен на 65%. Для переселения жителей возведено 16 современных новостроек, 14 из них уже переданы под заселение", - добавил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он заверил, что жители получат новые квартиры с улучшенной отделкой.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5,1 тыс. домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали по реновации в феврале 2018 года. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
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