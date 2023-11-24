24 ноября, 20:01

В Мордовии сироты смогут использовать жилищный сертификат для погашения ипотеки

Нововведение касается тех, кому исполнилось 23 года

ТАСС, 24 ноября. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в Мордовии смогут использовать жилищный сертификат для полного погашения ипотеки, сообщается на сайте правительства республики.

"Введена новая мера социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта категория граждан получила право направлять положенный им жилищный сертификат на полное погашение ипотечного кредита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нововведение касается тех, кому исполнилось 23 года. Претенденты должны получать стабильный доход, не иметь налоговой задолженности, судимости и психических заболеваний, в том числе алкогольной и наркотической зависимости.

Как рассказал в пятницу в ходе оглашения послания депутатам Госсобрания Мордовии глава республики Артем Здунов, с 2020 года в Мордовии ежегодно увеличивается финансирование на обеспечение жильем детей-сирот. "За эти 3 года количество выделяемых квартир выросло в три раза. Но с учетом накопившейся за долгие годы очереди этого явно недостаточно. Темпы необходимо наращивать", - отметил Здунов. 

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