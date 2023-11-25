25 ноября, 11:54
Международная выставка-форум "Россия"

В Минстрое сообщили о подготовке льготных программ по ипотеке во второй половине 2024 года

По словам главы ведомства Ирека Файзуллина, новые механизмы пока разрабатываются

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Льготные ипотечные программы после 1 июля 2024 года сохранятся, но их новые механизмы пока разрабатываются, сообщил корреспонденту ТАСС министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Льготные программы все равно будут по определенной схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательных решений нет, поэтому давайте спокойно и стабильно отработаем до 1 июля 2024 года", - сказал он на полях церемонии открытия экспозиции "Строим будущее" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

По данным ДОМ.РФ, доля льготных ипотечных программ в общей выдаче к концу года составит порядка 70% по количеству и до 80% по объему в денежном выражении. По оценкам госкомпании, по итогам 2023 года объем выданных ипотечных займов обновит исторический максимум и составит 1,9 млн кредитов на 7,5 трлн рублей. Прирост ипотечного портфеля в 2023 года составит 3,8 трлн рублей - почти в два раза больше, чем годом ранее.

Об экспозиции

Экспозиция "Строим будущее" рассказывает о достижениях и перспективах развития строительного комплекса России и объединяет блоки Минстроя России, Росреестра, госкорпораций Туризм.РФ и ДОМ.РФ, а также крупнейших компаний отрасли.

Благодаря современным медиарешениям посетители выставки смогут узнать о масштабах стройотрасли и комплекса городского хозяйства, увидеть памятные объекты, построенные в разных уголках страны, а также отправиться в увлекательное интерактивное путешествие по объектам новой туристической инфраструктуры.

На выставке представлены проекты комплексного развития территорий в регионах России. Кроме того, посетители смогут познакомиться с примерами использования цифровых технологий в строительстве на всех этапах жизненного цикла объектов, включая 3D-моделирование и дополненную реальность.

В числе других уникальных экспонатов - робот "Городовой", модель детской площадки "Страж", модель Умного теплого тротуара. Также посетители смогут поучаствовать в создании живого города. Отдельный блок выставки посвящен восстановлению новых регионов, вошедших в состав России.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияФайзуллин, Ирек ЭнваровичМеждународная выставка-форум "Россия"
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