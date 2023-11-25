25 ноября, 12:23
Международная выставка-форум "Россия"

Минстрой подготовит параметры льготной ипотеки для ИЖС до конца 2023 года

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, подобные программы являются базовыми в развитии ипотеки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подготовка основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) завершится до конца 2023 года, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

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"Основные параметры до конца года нами будут завершены и вынесены сначала на суд правительства и далее. Сейчас они находятся в проработке. На встрече с президентом я это предложение высказал, мы его обсуждаем и прорабатываем", - сказал он на полях церемонии открытия экспозиции "Строим будущее" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

По мнению министра, льготные программы являются базовыми в развитии ипотеки. "В этой части мы поэтапно идём к изменениям по всем направлениям", - отметил он.

На следующей неделе депутаты Государственной думы рассмотрят пакет законопроектов, касающийся применения механизма проектного финансирования в ИЖС с привлечением подрядчиков. Применение эскроу-счетов в ИЖС позволит защитить граждан и их средства от злоупотреблений застройщика. 

Теги:
РоссияФайзуллин, Ирек ЭнваровичМеждународная выставка-форум "Россия"
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