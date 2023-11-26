В Москве добровольно демонтировали 60% самовольных построек

Начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров отметил, что для выявления самостроя используют технологии искусственного интеллекта

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 3,1 тыс. объектов самовольного строительства снесли в Москве с начала 2023 года, 60% из них добровольно ликвидировали их владельцы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С начала 2023 года в столице демонтировали более 3,1 тыс. нелегальных строений площадью 600 тыс. кв. м. 60% из них были добровольно ликвидированы их владельцами. Такой результат стал возможен благодаря профилактической работе с представителями бизнеса, которая мотивирует собственников не допускать имущественно-земельных нарушений и своевременно устранять их", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, для выявления самостроя Госинспекция по недвижимости использует технологии искусственного интеллекта. Сейчас акцент в борьбе с нелегальными постройками смещается в сторону профилактики правонарушений. Цифровые технологии позволяют контролировать законность использования земельных участков, предупреждать возведение самостроя и пресекать его на начальном этапе.

"Всего с начала года в столице специалисты Госинспекции по недвижимости выявили более 3,8 тыс. незаконных построек", - отметил он.

В Москве создана эффективная система борьбы с нелегальными постройками и другими нарушениями в имущественно-земельной сфере.