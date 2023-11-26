26 ноября, 09:21

В Москве добровольно демонтировали 60% самовольных построек

Начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров отметил, что для выявления самостроя используют технологии искусственного интеллекта

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 3,1 тыс. объектов самовольного строительства снесли в Москве с начала 2023 года, 60% из них добровольно ликвидировали их владельцы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С начала 2023 года в столице демонтировали более 3,1 тыс. нелегальных строений площадью 600 тыс. кв. м. 60% из них были добровольно ликвидированы их владельцами. Такой результат стал возможен благодаря профилактической работе с представителями бизнеса, которая мотивирует собственников не допускать имущественно-земельных нарушений и своевременно устранять их", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, для выявления самостроя Госинспекция по недвижимости использует технологии искусственного интеллекта. Сейчас акцент в борьбе с нелегальными постройками смещается в сторону профилактики правонарушений. Цифровые технологии позволяют контролировать законность использования земельных участков, предупреждать возведение самостроя и пресекать его на начальном этапе.

"Всего с начала года в столице специалисты Госинспекции по недвижимости выявили более 3,8 тыс. незаконных построек", - отметил он.

В Москве создана эффективная система борьбы с нелегальными постройками и другими нарушениями в имущественно-земельной сфере. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация