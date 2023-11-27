27 ноября, 02:26

"Известия": в России расширят лимиты по льготной ипотеке

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

Дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки до 13% и роста спроса на госпрограммы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство России готовит постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Минфин РФ.

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В министерстве уточнили, что дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки с 8,5% до 13% и роста спроса на госпрограммы.

По данным ДОМ.РФ, на весь период действия программ общий лимит выдач льготной ипотеки на новостройки под 8% составлял 5 трлн рублей, а семейной ипотеки под 6% - 3,4 трлн. Он был распределен между банками, но из-за слишком высокого спроса они почти потратили выделенные им 5 трлн.

Источник "Известий" на банковском рынке заявил, что кредитные организации могут продолжать выдавать льготные ипотеки, даже когда лимиты закончатся, однако такой подход не совсем корректен и несет риски для доходности банка, поэтому некоторые из них могут на время приостановить выдачи по госпрограммам. Он отметил, что изначально власти планировали выделить лимиты один раз, при запуске программ.

В Минфине пояснили, что возможен и другой вариант решения ситуации, помимо расширения лимитов - механизм их перераспределения между кредитными организациями. В ведомстве добавили, что он периодически используется, но не уточнили, на каких условиях. 

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© Информационное агентство ТАСС
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