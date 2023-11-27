На востоке Москвы обновят три участка по программе комплексного развития территорий

В проект инвестируют более 6,3 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Неэффективно используемые три участка на востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития, в проект инвестируют более 6,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Три неэффективно используемых участка общей площадью 3,08 га на востоке города входят в один проект комплексного развития территорий. Объем инвестиций в его реализацию оценивается в более чем 6,3 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 190 млн рублей. По итогам редевелопмента площадки планируется создать свыше 400 рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что участки расположены по адресу: Прокатная улица, владение 4, недалеко от станции метро "Новогиреево". Сейчас здесь находятся автостоянки и другие устаревшие объекты.

"Проект реорганизации участков предусматривает строительство более 20 тыс. кв. м жилья и почти 34 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, включая здание подстанции скорой помощи на 20 машино-мест и участок для мировых судей. Кроме того, здесь могут появиться торгово-развлекательные комплексы и различные магазины, а саму территорию благоустроят и озеленят", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.