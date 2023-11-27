27 ноября, 07:33

На востоке Москвы обновят три участка по программе комплексного развития территорий

В проект инвестируют более 6,3 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Неэффективно используемые три участка на востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития, в проект инвестируют более 6,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Три неэффективно используемых участка общей площадью 3,08 га на востоке города входят в один проект комплексного развития территорий. Объем инвестиций в его реализацию оценивается в более чем 6,3 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 190 млн рублей. По итогам редевелопмента площадки планируется создать свыше 400 рабочих мест", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что участки расположены по адресу: Прокатная улица, владение 4, недалеко от станции метро "Новогиреево". Сейчас здесь находятся автостоянки и другие устаревшие объекты.

"Проект реорганизации участков предусматривает строительство более 20 тыс. кв. м жилья и почти 34 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, включая здание подстанции скорой помощи на 20 машино-мест и участок для мировых судей. Кроме того, здесь могут появиться торгово-развлекательные комплексы и различные магазины, а саму территорию благоустроят и озеленят", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация