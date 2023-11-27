Эксперты: новые ипотечные ставки привели к снижению спроса на элитную недвижимость

По мнению руководителя направления продаж компании Apple Real Estate Виолетты Хачатуровой, кто-то из потенциальных покупателей дорогих квартир еще летом реализовал отложенный спрос, а те, кто планировал использовать ипотеку для покупки, пока переориентировались на аренду

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Эксперты после повышения ставок по ипотечным кредитам отмечают ежемесячное снижение спроса на премиальную недвижимость, сообщила ТАСС руководитель направления продаж компании Apple Real Estate Виолетта Хачатурова.

"Премиальная недвижимость не так зависима от условий ипотечного кредитования, как массовый сегмент, тем не менее, на этом рынке <...> уже в октябре было зафиксировано снижение на 10-15%, в ноябре ситуация схожая. Ноябрь и декабрь - традиционно динамичные месяцы для рынка недвижимости, но в этом году особенного оживления не ожидается", - сказала она.

По мнению эксперта, кто-то из потенциальных покупателей дорогих квартир еще летом реализовал отложенный спрос, а те, кто планировал использовать ипотеку для покупки квартиры, пока переориентировались на аренду. При этом выбор в премиальном сегменте также сокращается из-за высокой активности покупателей в предыдущий период и временного отказа некоторых продавцов от реализации своих объектов в условиях ослабления отечественной валюты и общей неопределенности.

В свою очередь, главный аналитик агентства недвижимости "МИЭЛЬ" Екатерина Бережнова отметила, что в элитном сегменте на первичном рынке до 30% сделок осуществляется с привлечением ипотечных кредитов. "Правда, доля элитного жилья в структуре продаж по договорам долевого участия составляет порядка 0,5%. Так что на рынок премиальных новостроек повышение ставок по ипотеке повлияет в меньшей степени, чем на остальные классы жилья", - пояснила она.

По информации руководителя "Циан. Аналитики" Алексея Попова, многие покупатели жилья в проектах премиум-класса пользовались механизмом займа, который позволяет комбинировать льготный ипотечный кредит с лимитом до 12 млн рублей с обычным. "Удорожание второй части ипотечного займа приведет к весьма чувствительному увеличению стоимости его обслуживания", - уточнил он. По данным эксперта, эта схема затрагивает лишь часть рынка премиального жилья, поэтому здесь негативные последствия повышения ставок будут не очень велики и растянуты во времени, так как такие займы проходят сложные процедуры проверки и одобрения.

О снижении цен

Все эксперты уверены, что большого снижения цен на премиальную недвижимость в России не предвидится. "Если для эконом-сегмента снижение с 10 млн до 9 млн рублей - это существенная разница, то в элитном сегменте снижение цены на тот же самый 1 млн - просто приятный бонус", - рассказала Бережнова.

Хачатурова также ожидает лишь незначительной коррекции стоимости при ослаблении спроса, особенно у переоцененных объектов, которые накапливаются в экспозиции. "В целом, продавцам через месяц-два будет гораздо сложнее реализовать недвижимость, если они не будут готовы к диалогу, дисконту или пересмотру стоимости", - считает она.

По данным Росстата, средняя цена 1 кв. м элитной российской новостройки по итогам III квартала 2023 года составила 303,3 тыс. рублей за 1 кв. м, это на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена 1 кв. м премиального жилья на вторичном рынке по России обойдется в 135,4 тыс. рублей за 1 кв. м (+2,1%). Элитные новостройки Москвы подорожали до 510,7 рубля за 1 кв. м (+9,3%). Средняя цена за 1 кв. м в проектах премиум-класса в Московской области понемногу снижается - 143,4 тыс. рублей за 1 кв. м (-0,3%) по итогам девяти месяцев 2023 года. Элитная вторичка Москвы подорожала на 1,8% - до 519,1 тыс. рублей соответственно. Значительно упали за год цены на премиальные новостройки в Санкт-Петербурге: минус 17,6% или 370,6 тыс. рублей за 1 кв. м. Дешевела в этом году и элитная питерская вторичка. Она теперь обойдется покупателю в 244,2 тыс. рублей за 1 кв. м (-11,9%).