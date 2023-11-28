Собянин сообщил, что с начала реновации в Москве ввели 4 млн кв. м жилья

Квартиры получили свыше 117 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 117 тыс. москвичей отметили новоселье в домах с начала реализации программы реновации, в эксплуатацию введено 4 млн кв. м жилья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Новоселье уже отпраздновали свыше 117 тыс. человек, еще больше 26 тыс. участников программы оформляют документы или переезжают", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что с начала программы реновации было введено 4 млн квадратных метров жилья, то есть, по словам мэра, 280 новостроек во всех административных округах и 84 районах города.

"Площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тыс. жителей", - указал мэр.

Собянин рассказал, что в 2023 году в эксплуатацию было введено 52 дома, а к переселению приступили 36,54 тыс. москвичей. "Сейчас проектируем и строим еще 438 домов", - заключил мэр.