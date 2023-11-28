В Москве утвердили перечень облагаемых налогом на имущество объектов

В перечень включено около 37,9 тыс. объектов совокупной площадью 96,1 млн кв. м

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Перечень нежилых объектов, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, утвердили в Москве, туда включено около 37,9 тыс. объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Правительство Москвы утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество, по которым в 2024 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. <…> Критерии включения объектов в перечень остались прежними. Его расширение связано с плановой работой Госинспекции по недвижимости по выявлению зданий и помещений, фактически используемых для торгово-офисных целей, а также с системной работой правительства Москвы и Росреестра по уточнению сведений в ЕГРН о расположении сооружений на земельных участках торгово-офисного назначения", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента Мария Багреева.

В перечень включено около 37,9 тыс. объектов совокупной площадью 96,1 млн кв. м. Это торговая и офисная недвижимость, здания и помещения общественного питания и бытового обслуживания. По сравнению с 2023 годом их число увеличилось на 3,4%.

Как пояснили в пресс-службе, перевод торгово-офисной недвижимости на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения, начался в Москве в 2014 году. Для того чтобы сделать этот переход плавным, городом был предусмотрен постепенный рост налоговой ставки с 0,9% в 2014 году до установленного Налоговым кодексом уровня в 2% с 2023 года.

"Кроме того, в Москве создана сбалансированная система льгот для торгово-офисных объектов, которые включены в перечень и относятся к социально значимым либо производственным сферам деятельности, так как такие объекты имеют более низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью. Общая сумма льгот по налогу на имущество, предоставленных бизнесу в 2022 году, составила около 74 млрд рублей", - добавила Багреева.