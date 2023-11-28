В Нижегородской области ввели в эксплуатацию один из крупнейших долгостроев в РФ

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что квартиры в 25 многоквартирных домах ЖК "Новинки Smart City" получат 1,8 тыс. обманутых дольщиков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Один из самых больших в РФ и крупнейший долгострой Нижегородской области - "Новинки Smart City" - ввели в эксплуатацию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Силами Фонда развития территорий введены в эксплуатацию 25 многоквартирных домов ЖК "Новинки Smart City". Квартиры в них получат 1,8 тыс. обманутых дольщиков. За этими словами стоит огромная работа, которая была проделана для завершения строительства комплекса и восстановления прав пострадавших граждан", - приводятся его слова в сообщении на сайте правительства РФ.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, за 10 месяцев 2023 года с использованием федеральных средств были восстановлены права более 14 тыс. людей: они получили квартиры или денежную компенсацию.

Совокупная площадь 25 корпусов ЖК "Новинки Smart City" - 113 тыс. кв. м. Первый застройщик ЖК "Новинки Smart City" - ООО "Квартстрой Центр" - был признан банкротом в 2018 году, а в середине 2019 года его права и обязанности перешли к Фонду развития территорий, напомнили в пресс-службе правительства.