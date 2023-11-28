В Минстрое ожидают снижения спроса на новостройки в России в течение полугода

Как отметили в ведомстве, для компенсации спроса потребуется субсидировать ставки по кредитам подрядчиков и застройщиков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ ожидает ощутимое снижение спроса на первичное жилье в России в ближайшие полгода, для его компенсации потребуется субсидировать ставки по кредитам подрядчиков и застройщиков. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин во время "Прямого разговора" руководства ведомства с главами муниципальных образований страны.

"Мы сможем подумать о субсидировании кредитов, взятых подрядными [организациями] или застройщиками, для того, чтобы хоть как-то экономика летала. <...> Наша задача будет точечно помогать - сразу в моменте субсидировать ставку. В ближайшие полгода спрос на первичном рынке сократится в связи с теми решениями, которые будут в ближайшее время приняты, поэтому эффективная ставка по проектному финансированию станет 9-10%", - сказал он.

Ставка проектного финансирования, которое предоставляют банки девелоперам, привязана к степени наполняемости эскроу-счетов: чем выше она, то есть чем больше доля выкупленного в проекте жилья, тем ниже ставка. Таким образом, при снижении покупательской активности стоимость кредита для застройщика вырастает.

Стасишин отметил, что программа субсидирования ставки кредитов подрядчикам будет в приоритетном порядке помогать проектам, которые определят главы муниципалитетов, "чтобы получить эффективную ставку и ни в коем случае не обанкротить те компании, которые строят и взяли на себя публичные обязательства, в том числе по комплексному развитию территории".

Замминистра добавил, что в текущих условиях федеральному бюджету будет сложно выделить дополнительные субсидии на расселение аварийного жилья, поэтому следует для этого использовать возможности инфраструктурных облигаций и комплексного развития территории. "Если стоимость квадратного метра позволяет включить в инвестиционную себестоимость некие вещи по расселению, благоустройству или модернизации чего-либо, это можно делать", - заключил он.