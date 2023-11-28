Минстрой заявил о возможном переформатировании программ капремонта

Глава ведомства Ирек Файзуллин отметил, что без системы региональных программ капремонта обновлять жилье невозможно

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Система региональных программ капремонта может быть переформатирована с учетом предложений профессионального сообщества. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Изменения, которые мы внесли в законодательство, позволяют переформатировать эти долгосрочные программы <…>. Здесь поле для деятельности и для вашего сообщества, можно сделать предложения, которые могут скорректировать, модернизировать законодательство в этом направлении", - сказал министр в ходе "Прямого разговора" при участии глав муниципальных образований страны.

По словам Файзуллина, система региональных программ капремонта очень востребована, без этого механизма обновлять жилье невозможно. "Но, конечно, сегодня работа региональных операторов в какой-то части и в зоне вашей критики находится", - добавил он.

Как сообщалось, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий взаимосвязь между сроками выполнения работ по капитальному ремонту и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома. Первостепенное внимание и капремонт будут получать дома с более плохим техническим состоянием, это позволит минимизировать появление новых аварийных домов. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В нее включены около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м., в них проживают 93 млн человек.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления совместно с Минстроем России в рамках марафона "Муниципальный диалог" проводят "Прямой разговор" с Файзуллиным при участии глав муниципальных образований.