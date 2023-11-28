В Новой Москве с начала года ввели в эксплуатацию более 1,78 млн кв. м жилья

По словам руководителя городского департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, за счет развития транспортной и социальной инфраструктуры в Новой Москве жилье продается на 10% быстрее, чем в старых границах столицы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,78 млн "квадратов" жилой недвижимости ввели в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском округах столицы с начала 2023 года, до конца года планируется ввести в целом более 1,85 млн кв. м жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года в Новой Москве ввели в эксплуатацию более 1,78 млн "квадратов" жилой недвижимости, из них ИЖС - свыше 634 тыс. кв. м. Здесь предлагается широкий выбор жилых помещений: от частных домов до многоэтажных комплексов. В новостройках также предлагается широкий выбор планировок", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра добавил, что в общей сложности до конца года в Новой Москве запланирован ввод в эксплуатацию около 2,49 млн кв. м недвижимости, включая свыше 644 тыс. кв. м промышленных и социальных объектов.

По словам руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, за счет развития транспортной и социальной инфраструктуры в Новой Москве жилье продается на 10% быстрее, чем в старых границах столицы. Он отметил, что также в жилых кварталах в Новой Москве развивается и другая необходимая для комфортной жизни инфраструктура в шаговой доступности за счет размещения на первых этажах коммерческих площадей.